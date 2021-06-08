新北市轄內共41處公有市場及127處民有市場都已於5月15日完成消毒作業，市場處更新最新休市資訊，目前除清單所列場域及時段外均正常營業，民眾前往消費請佩戴口罩、配合量測體溫及手部消毒，大家一起團結抗疫。

新北市市場處表示，中和區民享公有市場休市為誤傳訊息，目前正常營運，僅每周一例行休市，做好防疫自我防疫保護措施再前往採購，也呼籲大家「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」。

一、公有零售市場：共計4處自行休市

【1.野柳臨時攤販集中場】

位置：野柳里港東路攤販街2號

休市期間：自5月16日起至6月14日

【2.瑞芳美食廣場】

位置：瑞芳區民生街35巷2號

休市期間：自5月17日起至6月28日

【3.蘆洲美食廣場】

位置：蘆洲區成功路160號

休市期間：自5月24日起至6月14日

【4.淡水中正美食廣場】

位置：淡水區中正路115號

休市期間：自6月7日起至6月30日

二、民有零售市場：共計5處休市

【1.永和福和市場(高灘處轄管)】

位置：永和區福和橋下

休市期間：自5月19日起至6月14日

【2.中和景新市場】

位置：景新街383巷

休市期間：自5月30日起每週一、四

【3.板橋福德街市場】

位置：板橋區福德街5號至55號、2號至38號

休市期間：自5月25日起至6月7日

【4.板橋民享街市場】

位置：板橋區民享街110號至中山路2段90巷

休市期間：自6月2日起至改善完成

【5.林口市場外攤】

位置：林口區林口路

休市期間：自6月3日起至6月9日

三、夜市：共計4處自行休市

【1.樹林興仁花園夜市】

位置：樹林區保安街2段68號旁

休市期間：自5月15日起至6月28日

【2.淡水沙崙夜市】

位置：淡水區沙崙路181巷6弄

休市期間：自5月15日起至6月28日

【3.林口夜市】

位置：林口區中山路(佳林路與竹林路間)

休市期間：自5月15日起至6月14日

【4.永和樂華夜市】

位置：永和區永平路1至187號、2至194號(永和路及中山路間)、永平路81巷1至10號及永和路135巷2、4號、4號之1

休市期間：自5月17日起至5月26日、5月31日至6月14日

(中時 )