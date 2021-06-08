德意志銀行經濟學家警告，通膨並非如聯準會（Fed）所言只是短暫問題，若Fed太晚行動，恐將導致「計時炸彈」爆發、衝擊全球經濟與金融市場。

Fed決策者認為近期急升的通膨不久後會消失，與德銀經濟學家看法大相逕庭。該銀行警告，若只專注振興措施，卻忽視通膨疑慮，日後將證明這是個錯誤。

該報告分析特別提到Fed以及最新政策框架，意即為了達到完全、廣泛的復甦而容許通膨升高。德銀強調，Fed傾向在通膨展現持續性上揚之前不要收緊政策，但這會帶來很可怕的影響。

德銀首席經濟學家福克茲蘭道（David Folkerts-Landau）表示，「延遲將對經濟和金融活動造成更大的傷害」，可能導致嚴重衰退，引起全球連鎖金融危機，尤其對新興市場造成打擊。

福克茲蘭道提到，Fed忽略通膨問題，只會讓「全球經濟坐在計時炸彈上，最後可能造成毀滅性的衝擊，尤其是社會中最弱勢的一群」。

(工商 )