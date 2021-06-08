即便新冠肺炎疫情警戒升高到三級以上，保險公司有一種人員就是不得「居家辦公」。保險局副局長張玉煇8日表示，已同意產、壽險公會因應新冠肺炎疫情的投資活動暫行原則，投資分析人員在一定條件下可居家辦公，但投資部門的「交易執行人員及台股投資經理人」不得居家辦公。

保險業投資人員，尤其是壽險公司操盤人動輒負責上億到數百億元的部位進出，考慮到利益衝擊問題，壽險公會明訂各公司投資部門的交易執行人員，與台股投資經理人都不可以居家辦公，台股部分除了實際下單者，還包括決策主管等。

而保險公司的投資分析人員，即類似研究員等，在有公司提供的電腦、連線系統VPN及系統權限、遠端多因子認證機制可確認身份、防火牆及風險控控、防範利益衝突等，都能確保下可以居家辦公，但仍是以異地辦公優先。

至於銀行投資人員，銀行局副局長黃光熙表示，銀行必須作到授權機制、資安防護及監控配套，且要看交易對手及結算機構是否能配合，若無法確保，即不可能居家辦公。

相形之下，證期局規範下的投信基金經理人及全委操盤人，目前可以居家辦公，但必須做到資安控管措施，居家辦公及交易期間，必須全程連線公司視訊設備，並全程錄音、錄影，若經理人是採用個人電腦設備，必須先經投信公司核准的設備，確定符合資安要求。

券商的交易人員目前也可以居家辦公，與投信經理人同一規範，但因為有券商反應，在全程錄音錄影與全部由公司配備設備上，會有執行困難，要求能放寬規定，證期局副局長郭佳君表示，已交由證交所，在兼顧內部控制、風險控管、資訊安全三方向下，研議是否有放寬或簡化程序的空間，目前仍無具體方案。

郭佳君強調，即便券商交易人員有放寬相關規定，在投信經理人上也不會比照，因為基金經理人替眾多投資人代理投資，要用更嚴格的標準要求、防範利益衝突。

(工商 )