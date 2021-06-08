由於缺料問題有所緩解、再加上面板價格走揚，面板廠5月營收回升。彩晶（6116）公布5月份自結合併營收約為28.2億元，較4月增加約2.3％，年成長123％。5月份中、小尺寸面板出貨量為3,514萬片，較4月份減少約3.8％，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量26.9萬片，較4月增加約53.7％。

彩晶8日股價下跌2.89％作收，收盤價23.5元，成交量約17.66萬張。

(工商 )