東和鋼鐵5月營收49.69億、年增54％ 18:322021/06/08 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在價量齊揚帶動下，東鋼（2006）5月營收為49.69億元、年增54.94％，累計前五個月營收為229.08億元、年增40.69％。 《百貨股》數位轉型奏效 上洋5月營收年增37.58％ 東陽5月營收13.83億元 年增35％ (工商 ) #東和鋼鐵 #月營收 #價量齊揚 #東鋼 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新科5月營收月增0.63％ 15:292021/06/08 財經 《營建股》建廠擴廠＋前瞻建設 國產5月營收年增26.43％ 11:092021/06/08 財經 彩晶5月營收28億、年增123％ 18:322021/06/08 財經 第一銅5月營收為2.70億元 年增53.42％ 10:092021/06/08 財經 油價大漲 中碳5月營收年增63％ 10:092021/06/08 財經 ５月營收年增七～八成 台塑四寶營收 第二季更閃亮 04:102021/06/08 財經要聞 《生醫股》防疫商品熱爆 杏一5月營收年增逾4成 13:082021/06/08 財經 昇陽半5月營收2.30億元 08:592021/06/08 財經 《農業科技》檢測需求激增 瑞基5月營收月增6成 16:152021/06/08 財經 《興櫃股》保健食品給力 晨暉5月營收創同期新高 17:062021/06/08 財經 《紡纖股》營收年增連6升 東隆興欣喜 10:182021/06/08 財經 財經熱門新聞 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 財經 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 高端股價打開跌停直衝漲停 老師竟這樣說 - 財經 國內市場飄起六月雪 山葉機車提前休假過端午 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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