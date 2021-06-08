在價量齊揚帶動下，東鋼（2006）5月營收為49.69億元、年增54.94％，累計前五個月營收為229.08億元、年增40.69％。

《百貨股》數位轉型奏效 上洋5月營收年增37.58％
東陽5月營收13.83億元 年增35％

(工商 )

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