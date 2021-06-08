採購疫苗到貨率竟不到5% 蘇跳針「有困難」 高虹安爆嗆回擊

衛福部於5月28日完成高端和聯亞的疫苗採購合約，但採購數量，遲遲不願對外說明。對此，民眾黨立委高虹安今在立院逼問衛福部長陳時中，終於讓陳時中鬆口表示，8月底前到貨的1千萬劑疫苗，預估有100多萬劑是國產疫苗。但對於簽約採購價是多少，行政院長蘇貞昌答詢卻慌答「啊…呃…疫苗…」。對於高虹安把一堆大官問得啞口無言，PTT八卦版網友對蘇貞昌罕見噓聲四起。

高虹安質詢問行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中 國產疫苗。（圖／立法院直播畫面）

蘇貞昌今率陳時中等閣員，赴立法院針對紓困特別預算、疫苗採購及施打進行報告並備詢，疫苗採購的爭議成為質詢焦點。

民眾黨立委 高虹安。(圖/翻攝自 高虹安臉書)

高虹安質詢指出，疾管署在5月28日突然與高端、聯亞簽訂一千萬劑的疫苗採購合約，問題是，立法院是在5月31日才修訂防疫紓困條例，拉高防疫紓困預算至8400億，這代表疾管署是在沒有法源、沒有預算情況下，急著與廠商簽約，到底衛福部在急什麼？

對此，陳時中態度不耐地說，「可以讓所有疫苗通過再簽約，但現在1劑疫苗都沒有啦，所以我們是用預採購。」他更說，因為要確保廠商可以做相關藥劑，所以總是要先準備，總不能說萬一通過了，然後1年後才供貨吧。陳時中還強調，「打疫苗確實很急啊」，所以希望行政程序不要延宕，讓時間更充裕。蘇貞昌也幫忙說，立法院通過的紓困特別條例也說可以預先動支，且上次預算也有餘額可以用，金額為64億。

高虹安8日質詢蘇貞昌，掀起PTT上千名網友留言討論。(圖/翻攝自PTT論壇)

這時，高虹安立刻追問，「所以我問你5月28日簽約價格是多少？」原先口條犀利的蘇貞昌「啊…呃…疫苗…」，陳時中也突然沉默。直到高虹安逼問「多少啊，回答啊？」陳時中才回應「相關的契約都在進行中」。

對於高虹安犀利質詢蘇貞昌，也在PTT八卦版掀起熱議，吸引上千名網友留言，「花了多少錢買都不知道,講個大概都講不出」、「虹安真的新偶像」、「蘇這樣在民間公司早就被釘在牆上了」、「笑死，蘇光頭平常不是很會嘴」、「高比想像中強，蘇貞昌從頭到尾都在跳針」、「817的選擇」、「這些政客真的太混了啦」。

▎... 由高虹安發佈於 2021年6月8日 星期二

(中時新聞網)