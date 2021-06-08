國內新冠死亡人數來到308人，死亡率2.63％高於全球平均，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳卻認為，國內因確診個案都以高齡長者、慢性病患為主，因此造成死亡率偏高，無法與國際標準直接比較，但第一線臨床醫師對此卻有不同看法。

萬芳醫院感染科主任李文生直指，國內新冠肺炎死亡率之所以超過全球平均，與收治量能及藥物不足有直接相關，雙北地區直到5月底還有很多大型醫院沒有把專責病房、專責加護病房開設出來，而治療重症患者的藥物瑞德西韋更是由疾管署統一管理，造成藥物取得勞神費時，讓許多死亡個案錯失治療良機。

李文生說，萬芳醫院在5月20日台北市下令開設專責病房時，5天內就開設出5個專責病房及1間專責加護病房，目前共收治90位確診病人，其中有20多名重症，收治量能已相當緊繃，部分重症患者甚至因為沒有加護病房，被安置在普通專責負壓隔離病房中。

萬芳醫院只是小型醫學中心，卻收治近百名確診病患，但現在仍有很多大型醫學中心沒有開滿專責病房，最大關鍵就是沒有誘因，李文生指出，治療一名新冠重症病患要花上80到100萬元，許多醫院擔心中央事後不認帳，對開設專責病房的態度始終能拖就拖，健保署應透過點值獎勵開設專責病房的醫院，若承諾給予雙倍給付，專責病房應該很快就開好了，「畢竟重賞之下必有勇夫。」

此外，醫院沒有瑞德西韋庫存也是造成死亡人數不斷上升的主因，李文生表示，去年要用瑞德西韋，必須要先把病患轉給台大醫院才能使用，今年疫情5月爆發，台大光收重症病患就應接不暇，才開放各醫院能自行使用，但每一名病患使用前仍需經疾管署審核，且很多醫院要使用還被退件，由於醫院內沒有庫存，必須派員前往塔城街的台北區管制中心領藥，這一來一往就至少耗上8小時。

李文生說，最怕病患在小夜、大夜時段狀況惡化，「因為半夜台北區管制中心沒有開」，無法派員前往領藥，因此多是用「挖東牆補西牆」的方式，讓重症病患間先共用同一份瑞德西韋，但無形之間也造成醫療品質下滑。

李文生指出，指揮中心上周終於不再統一管制瑞德西韋，將藥品分發至雙北地區各主要醫院備庫，明起使用前也無須再由疾管署審核，由各醫院感染科、胸腔科醫師自行批准，但事後仍需補交相關文件，可讓小夜、大夜時段有急需投藥治療的重症患者，應能有所幫助。

(中時 )