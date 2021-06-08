G7 敲定全球最低企業稅 15%，美國財政部長葉倫，稱此舉是重要且前所未有的承諾，但材料和工業類股拖累下，美股三大指數收黑。蘋果WWDC釋出重大軟體更新，帶動那斯達克指數止跌回升。聯準會隔夜附買回操作，激增至 4861 億美元，刷歷史新高，外界預期，聯準會可能會在今年稍晚或明年初開始縮表。

今天台股穩守在17000點之上，最高來到17181點，大型電子權值股休兵，電子股資金比重降至 45%，盤面靠傳產權值股撐盤，貨櫃三雄再度上漲，鋼鐵族群表現也不差。今天最強的族群是航運類股，其中四維航、台航、萬海、陽明、長榮表現不俗；橡膠、汽車類股也是買氣暢旺的標的。

台積電陷入狹幅區間整理，終場下跌3元，收在589元；聯發科和聯電表現一般，在平盤附近遊走。矽晶圓股獲得多頭青睞，環球晶獲得格羅方德 8 億美元合作契約，激勵早盤股價大漲超過 4%，但終場漲幅收斂至 1% 左右，台勝科、合晶則分別上漲 3%、2%。

終場指數翻黑，下跌7.7點，收在 17076.21 點，成交值下滑至 3478.22 億元。三大法人賣超56億元，其中外資及陸資賣超64.09億元，自營商賣超6.9億元，投信則逆勢買超14.26億元。

現階段投資人操作策略，建議鋼鐵族群反彈站賣方；航運持續看好；造紙盤整拉回可買，勿追漲殺跌；電子類股個股表現。接下來鎖定長線主流，貨櫃三雄，電子股則高出低進。

(中時新聞網)