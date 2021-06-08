高薪、工作發展性與生活品質，究竟如何抉擇，不少上班族都感到困惑。日前一名Dcard網友就發文，稱自己月領8萬2，可經常性加班，加上升職難、工作可見度低等原因，讓他萌生去意，但貼文一PO出，網友反應不是給原PO拍拍，而是紛紛激動直呼「我願意去，歡迎跟我聯絡」、「你不想的話，請讓我進去」。

根據Dcard該文指出，月薪82K、年終獎金2個月的原PO，外加玩股票，年收入約130到140萬元，比很多人都高出許多，但他直言「可是很累！忙的時候，工時接近16小時，當然不會是每天，但在趕案子的時候，平均一天加班6小時，而且很難報加班費，因為底薪很高。」

原PO雖然底薪高，但工作上很煩心，讓他有辭職念頭。（圖／Dcard）

因此，原PO提出想離職念頭，理由有6個，除了工時長，不能報加班外，工作內容也沒什麼發展性，學習上讓原PO感覺出現瓶頸，「每天都在那邊拉Excel表格」，此外還有一個最嚴重的問題，那就是該工作能見度低，高層完全看不到員工的努力。

說到這一點，原PO難掩激動情緒，直呼台灣分公司是很新的團隊，長官們都力求表現，前面許多前輩都在卡位排隊，所以年資偏淺的原PO，根本很難有升職機會，話鋒一轉原PO接著抱怨，「我的直屬老闆是個面面俱到的人，每一邊他都不想得罪，所以更上層老闆開出的各種要求，他幾乎都接，接了就是我們這些下面的人在做。」

不過，該工作也不是說一無是處，高薪和同時好相處仍讓原PO糾結要不要辭退，加上他擔心「會不會以我的工作能力來說，能找到這樣的工作，就是封頂了？應該要繼續做下去比較好？」

該文一出，雖然有同樣困擾的網友產生共鳴，表示「我年薪也140左右，也是拉拉報表，工作好無聊，我也想離職，原來不只我這麼想」、「感覺生活品質很差，我會選少一點錢，生活品質高一點的」，但大多人認為原PO人在福中不知福，嚷嚷「你要不要辭職給我？我會用VBA，寫全自動更新的Excel報表」、「8萬2只要拉拉Excel？這誰都可以做吧」、「請待在舒適圈爽好嗎？跳出來會發現自己犯傻啊」，甚至質疑該篇只是幻想文。

(中時新聞網)