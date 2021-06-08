台南市學甲警分局員警朱甫原6日上午在早市制伏不戴口罩的失控男，不僅造成手部受傷，連身上的密錄器也未能倖免，雖然傷勢已無大礙，但他內心最不捨的，還是伴他無數次任務、如同「平安符」的密錄器。學甲警友辦事處主任黃世偉獲悉後自掏腰包購買全新一台送給他，鼓勵他繼續戮力維持社會治安。
朱員表示，原本那台密錄器是他警專畢業前購買，自從警第一天就陪伴他趕赴無數次任務，迄今已使用3年，如同他的平安符。
學甲警友辦事處主任黃世偉得知朱員因制伏不戴口罩的民眾，執勤專用的密錄器也因拋飛地上，毀損不堪使用，立即請分局長翁誌宏代為採買一組同廠牌、攝錄功能更精良的密錄器給朱員。
此外，黃還贈送分局一台「高效能自動感應體溫及酒精噴霧潔手機」，讓每位員警執勤安全更有保障。
翁誌宏表示，黃世偉主任長久以來支持、關心每位警察同仁，並經常自掏腰包頒發破案獎金、贈送年節物資來勉勵同仁的辛勞，感謝他長期力挺警察。
(中時 )
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