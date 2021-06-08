午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布豪雨特報，氣象局長鄭明典今(8)日下午在臉書PO出雷達回波圖，直呼「很強烈的午後對流！」圖上顯示，台灣中南部山區呈現「一片紫」，雨量可觀；此外，《天氣風險》粉專也指出，今天的午後雷雨，發發命中集水區。

中央氣象局發布豪雨特報，根據雷達回波圖，台灣中南部山區呈現一片紫，雨量可觀。(圖/截自鄭明典臉書)

根據氣象局最新豪雨特報，今天南投縣、嘉義縣地區、雲林縣山區及臺中市山區有局部大雨或豪雨，新北市、台中以南至高雄地區及北部、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

鄭明典分享一張嘉義縣中埔鄉下午4點多的淹水照。(圖/截自鄭明典臉書)

鄭明典在臉書貼出雷達回波圖表示，「很強烈的午後對流！應該會有小區域積水，請小心！」圖中顯示，大量對流雲系籠罩中南部山區，呈現雨量豐沛的紫色；此外，鄭明典還分享一張嘉義縣中埔鄉下午4點多的淹水照，提醒山區真的要小心夏季短延時強降雨。

天氣風險粉專指出，今天的午後雷雨很均勻的灑在西半部山區，發發命中集水區，雖然今天午後雷雨的雨勢並不是特別劇烈，但「位置」相當精準。接下來好一陣子都會是午後雷雨的天氣型態，明天少一點，後天開始又會多一些；至於梅雨鋒面，根據目前預報，未來1周暫時不會直接影響台灣。

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(中時新聞網)