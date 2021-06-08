馬祖北竿隱藏版神明「南京先生」傳說 蘊藏兩岸情誼

馬祖列島，位於臺灣海峽正北方，主要由南竿島、北竿島、高登島及其小島組成，早年是中國大陸福建沿海地區漁民們捕魚的休息站，每當魚季來臨，漁民們紛紛從福建沿海來到馬祖周邊海域捕魚，並暫住在北竿島上，隨著日子久了，漁民便在島上定居下來，成了島上居民。

根據當地鄉史記載，於1919年春，馬祖列島發生瘟疫，當地人用盡藥物偏方，皆未能見效，從福建惠安遷徙上島的周氏家族，打聽到南京城南有一人醫術高明，不僅精通醫術病理且熟知良方藥材，醫人無數盛名遠播，於是派人前往南京尋訪名醫，最終在南京城南郊外，一個叫梅山的地方，找到了這名江姓郎中，江郎中聞訊後連夜前往，用其高超的醫術平息了這場瘟疫，見島上缺醫少藥，便毅然決定留下來，10多年後，江郎中逝世享年46歲。

姚南石刻公園紀念碑亭／南京市雨花台區提供。

當地居民為感念他的恩德，決定將他塑像列於北竿最大的廟宇「蕭王府廟」內，但卻不其江郎中名諱，只知其姓江，來自南京，所以，便尊稱他為「南京先生」，在蕭王府廟還保存一塊南京先生留下寫滿中醫藥方、藥材名稱的布帖和一本醫書，據說是當時南京先生行醫所用，現成了鎮廟之寶，至今仍有當地居民照方抓藥，無不靈驗。

自2011年起，北竿鄉民三度踏上南京，尋找南京先生的故鄉和後人，為得是幫先生返家，幾經探訪後終於得到消息，在南京市雨花台區西善橋街道梅山村，有一位90多歲的老太太依稀記得，當地有一戶江姓人家，但因已搬離許久，去向不明，最終仍未找到南京先生後人的線索，但北竿鄉民依然感念先生的恩澤，於2014年夏天在南京西善橋姚南石刻公園建立紀念碑亭，供後人緬懷。

南京先生隻身前往馬祖懸壺濟世，北竿鄉民感念幫先生尋根問祖，馬祖與南京因共同的文化傳承，連結的更加緊密，從民間交流的故事去詮釋人性，其中的情誼，感人至深，同時也推動兩岸民間文化交流向更深層次發展。

(中時新聞網)