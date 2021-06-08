除了新冠肺炎疫苗帶動生技熱，美國FDA本周一核准百健(Biogen)旗下的阿茲海默症新藥，也為醫療生技產業注入強心針，不僅百健單日股價飆漲，也推升了NBI生技指數單日大漲3.62%。

全球有超過5千萬人罹患失智者，國際失智症協會(ADI)更預估，至2050年將成長至1億5千多萬人，每三秒就有一人罹患失智症，將為家庭及社會帶來沉重的照護及醫療成本。而失智症大致可分為退化性及血管性兩大類，其中，大家耳熟能詳的阿茲海默症便是屬於退化性類型，也是目前失智症類型的大宗，估計全球約3500萬人罹患阿茲海默症。

美國食品暨藥物管理局(FDA)6月7日批准了美國藥廠百健-阿茲海默症藥品Aduhelm上市，帶動百健股價單日飆漲近4成，保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，阿茲海默症一直是需求龐大且急迫的疾病領域，根據PR Newswire統計，2019年全球阿茲海症治療費用約為346億美元，每年對阿茲海默症患者的照護及治療成本，也高達數千億美元，而昨天核准的Aduhelm新藥是一種抗澱粉樣蛋白抗體，該藥品不僅為2003年以來新獲准上市治療阿茲海默症的新藥，也是美國第一項針對阿茲海默症病理特徵—澱粉樣蛋白質病變的藥品，能有效降低腦部澱粉樣蛋白區塊形成。

阿茲海默症新藥獲得批准，此一消息也帶動了正在研究同類藥品廠商的股價表現，Bloomberg資料顯示(統計至2021/06/07)，NBI生技指數單日大漲3.62%。江宜虔說明，生物科技產業已逐漸成為新藥研發的主要動力來源，根據EvaluatePharma估計(統計至2021/06)，全球銷售金額前100強藥品中，2020年生物科技藥品的件數正是超過一半，達53%，超越傳統製藥的47%，預估生物科技藥品比重在未來將持續攀升。

資料來源：EvaluatePharma，2020/06

江宜虔進一步表示，事實上，觀察近期醫療生技產業個股表現，可發現研發創新能力較佳的個股漲幅較為出色，更加凸顯醫療產業藥品的創新研發，將成為持續帶動生物科技類股中長期的股價走升的主要動力，特別是生物科技藥物的發展，已逐漸由單株抗體藥物等，進入下一個世代，包括載體藥物、mRNA藥物、基因療法藥物，以及基因剪輯治療等，除了新冠肺炎疫苗由mRNA方式製成，目前多家廠商也朝向癌症及罕見疾病等領域做研發，基因剪輯療法則已進入人體臨床實驗階段，預期創新研發將持續帶動生技產業成長。

另外，江宜虔認為，有鑑於近期通膨議題再起，回顧過往歷史數據，中小型生技股、生命科學工具等以個股題材為主的族群，在利率上揚期間股價表現更突出，整體平均領先美股近4%-8%，且據統計，過去10年醫療相對美股折價期間平均約14%，以目前本益比折價幅度已達22%，在市場波動加劇、類股輪動快速的環境下，兼具基本面及評價優勢的醫療生技類股將更具投資機會，投資人不妨透過醫療生化基金，參與未來相關類股的漲升行情。(資料來源：Bloomberg，統計至2021/04)

資料來源：Lipper，統計至2021/06/07，%

(中時新聞網)