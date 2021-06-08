七大工業國集團（G7）高峰會在英國登場前，美國流行歌手凱蒂佩芮、英國退役足球巨星貝克漢等將近30位名人今天呼籲G7分享疫苗給較貧窮國家。

法新社報導，凱蒂佩芮（Katy Perry）、貝克漢（David Beckham）等娛樂圈和體育界知名人物呼籲法國、義大利、英國、加拿大、日本、德國和美國，承諾提供6到8月疫苗供應量至少20%，相當於1.5億劑疫苗。

他們在連署信中警告：「世界已經花了一年半的時間對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），但病毒仍在許多國家蔓延，並產生新變異病毒株，可能會讓一切回到原點。」

「這意味會造成更多學校關閉，醫療體系和經濟受更嚴重衝擊，而對世界各地的家庭和兒童的未來帶來威脅。」

連署人包括多名聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使，有電影演員連恩尼遜（Liam Neeson）、英國男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、印度寶萊塢明星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）和好萊塢影星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）。

美國新生代女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）和非洲歌手安潔莉克琪蒂歐（Angelique Kidjo），以及西班牙足球明星拉莫斯（Sergio Ramos）、一級方程式賽車（F1）法拉利車隊車手阿隆索（Fernando Alonso）、英國網球名將莫瑞（Andy Murray）也都是連署人。

英國6月11日將在英格蘭西南的康瓦爾（Cornwall）主辦G7高峰會。

(中央社)