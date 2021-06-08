辣模辛尤里擁有H級傲人上圍，加上常不吝於分享大尺度美照，IG累積267萬粉絲追蹤，而端午節即將到了，她也收到粽子，讓她開心到上半身一絲不掛就想吃粽子，超火辣畫面引來逾7萬網友朝聖點讚。

辛尤里在IG發文：「收到粽子，開心到來不及穿衣服，沒想到我也有粽子吃」，更開玩笑表示「以後你們不要捐我精子了，捐我粽子就好」，而照片中她沒穿上衣，一手拿著粽子，一手巧妙遮住胸前2點，但渾圓雙峰仍溢出，一覽無遺。

破尺度辣照曝光後，吸引7.6萬人按讚，網友紛紛留言表示：「好辣好大」、「會出人命」、「好美的粽子」、「有時間拍照沒時間穿衣服？」辛尤里上月9日突然在IG發一連串負面文，疑似是感情出現問題，因此萌生輕生念頭，嚇壞不少粉絲。

她事後再度發文，解釋手受傷不是因為輕生，是太過氣憤打玻璃杯導致的，坦言因為情緒不穩，才會發出一系列負面文章，雖然感情收到一次次重傷，但她還是願意投入感情，不管友情愛情，並透露自己半年多來一直哭，哭到身體變差，但她答應了關心自己的人，會繼續努力看看，讓自己更好。

(中時新聞網)