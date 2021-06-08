36化學兵群前進苗栗電子廠區進行消毒防堵疫情擴散。軍聞社提供
36化學兵群前進苗栗電子廠區進行消毒防堵疫情擴散。軍聞社提供

苗栗地區疫情日趨嚴峻，多家電子廠員工確診，陸軍36化學兵群今日前往苗栗地區實施消毒，共派遣40員兵力、2輛重型消毒車、2輛悍馬車及人員背負式消毒器等裝備，為疫情熱區實施消毒，降低感染風險，全力防堵疫情擴散。

36化學兵群上午派遣重型消毒車針對京元電公司週邊、竹南科學園區、竹南工業區等主要幹道執行大規模消毒作業，展現國軍站在防疫第一線、守護民眾健康安全的決心。

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(中時 )

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