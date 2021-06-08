苗栗電子廠疫情擴大 36化學兵群緊急支援消毒 19:112021/06/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 36化學兵群前進苗栗電子廠區進行消毒。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 36化學兵群前進苗栗電子廠區進行消毒防堵疫情擴散。軍聞社提供 苗栗地區疫情日趨嚴峻，多家電子廠員工確診，陸軍36化學兵群今日前往苗栗地區實施消毒，共派遣40員兵力、2輛重型消毒車、2輛悍馬車及人員背負式消毒器等裝備，為疫情熱區實施消毒，降低感染風險，全力防堵疫情擴散。 36化學兵群上午派遣重型消毒車針對京元電公司週邊、竹南科學園區、竹南工業區等主要幹道執行大規模消毒作業，展現國軍站在防疫第一線、守護民眾健康安全的決心。 新冠死亡飆破300大關 今添22死 本土增219例 同島一命守住竹苗 台中支援苗栗100間居家檢疫替代所 (中時 ) #36化學兵 #地區 #苗栗 #消毒 #實施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍支援重消車 全面清消苗栗頂埔里 16:092021/06/08 生活 防電子園區群聚感染擴大堵破口 苗栗警稽查取締外籍移工外出 15:402021/06/08 寶島 山田孝之拍《AV》劇 出動衛生組消毒 04:102021/06/08 娛樂新聞 藍委林思銘批企業快篩喊假的 04:102021/06/08 地方新聞 新北抗疫電動公車上路 空調可殺菌消毒 04:102021/06/08 地方新聞 王毅會勒特諾：將助印尼成為地區疫苗生產中心 10:162021/06/08 兩岸 桃園美容美髮業者 落實防疫指引今起恢復營業 10:572021/06/08 生活 賭金高達2億！台指期賭博大賺黑心錢 刑事局偵破地下期貨投注站 16:372021/06/08 社會 規劃接種站 三大科學園區拚十天打完疫苗 04:102021/06/08 財經要聞 支援苗栗前線抗疫 金門後送防疫酒精3456瓶 17:122021/06/08 生活 擔心端午人潮湧現 蘆洲警加強稽查市場防群聚 12:112021/06/08 社會 政治熱門新聞 高虹安問疫苗竟讓蘇貞昌慌了 PTT反應一面倒 - 政治 每日確診人數下降有內情？楊志良心寒：我不想上節目了 - 政治 敢點名嗆蔡英文的中研院院士陳培哲 「超狂背景」曝光 - 政治 台灣國產疫苗命運 綠媒老董5個字鐵口直斷 - 政治 侯友宜一張防疫圖 名醫看完大驚：陳時中做不出來 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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