位在高雄前鎮區的台鋁MLD影城於2015年7月開幕。（摘自官網）

高雄台鋁MLD影城日前傳出將與交棒給秀泰影城管理，8日再被爆料影城員工、團隊已解散，記者致電影城客服也無人接聽。詢問MLD台鋁生活商場客服人員，對方僅表示商場部分仍維持由台鋁營運，戲院部分將交棒給秀泰影城。

疑似內部流出的合作公告在網路上備受熱議。（摘自IG）

至於民眾最關心的影城會員權益是否在轉移後仍可使用？客服則回應：「目前詳細合作內容和日期時間等，公司確認後會發公告聲明。」詢問秀泰公關，表示由於影城目前停業，需要一點時間向主管確認。

早在5月中新冠肺炎全台疫情爆發初期，在地社群網站「高雄點」就放上一則疑似內部流出的公告圖示，上頭寫道：「台鋁MLD將與秀泰合作經營，內部公告近期將停業整修至秋季中旬。」引起顧客熱議。

不少網友但嘆可惜，也有人樂觀其成，希望作為全台3大影城的秀泰影城趕緊進駐，還有人匿名爆料空間早已撤場完成，順勢搭上這波疫情停業潮，加速合作。不過官方單位尚未發布消息，導致外界眾說紛紜。

位在高雄前鎮區的台鋁MLD影城於2015年7月開幕，商場把日治時期的老舊廠房進行改造，並結合餐飲、影城、宴會、書局等娛樂休閒，開幕時曾大排長龍。未來若是秀泰接手電影院經營，將會是秀泰進駐高雄的首作影城，而全新打造的商場秀泰生活岡山店影城則預計今年底開業。

(中時 )