水庫大進補！攝影師空拍仁義潭 10日對比差很大 19:042021/06/08 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5月29日攝影師王士昇空拍仁義潭，當時蓄水率僅16.8％。（王士昇提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6月8日攝影師王士昇空拍仁義潭，蓄水率達43.3％。（王士昇提供／張亦惠嘉縣傳真） 台灣乾旱許久，日前供應嘉義地區民生用水的仁義潭水庫蓄水率僅剩16.8％，近日連續降雨蓄水率上升至43.3％，攝影師王士昇空拍5月29日及6月8日仁義潭的變化，差異一目了然。 5月29日仁義潭蓄水率剩下16.8％、有效蓄水量423萬噸，因連續幾日降雨，6月8日仁義潭蓄水率43.3％ 有效蓄水量1095.08萬噸，有效蓄水量大幅成長672萬噸。 亞東紀念醫院副院長邱冠明：醫護零感染失守 我承認被打趴了 雲南北遷野象暫停休息 「漩渦式睡姿」環繞小象 萌翻萬人 (中時 ) #仁義潭 #蓄水率 #有效蓄水量 #攝影師 #空拍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 稚子手術無法陪 醫檢師忍淚日夜採驗 10:202021/06/08 生活 台灣死亡率狂飆 張上淳揭2關鍵因素 14:402021/06/08 生活 羅志祥爆淪賣4.8億豪宅求生 不忍了氣pupu回應 17:282021/06/08 娛樂 獨／30年來最慘！高雄瑞豐夜市7月恐吹熄燈號 15:182021/06/08 生活 總統府前抗議 藍委喊人民要疫苗 04:102021/06/08 社會新聞 山田孝之拍《AV》劇 出動衛生組消毒 04:102021/06/08 娛樂新聞 頭條揭密》疫苗接種後過早放寬防控 智利經驗值得台灣警惕 03:212021/06/08 政治 尚青論壇》連死亡率都快變成台灣藍波萬（何溢誠） 14:052021/06/08 尚青論壇 《色戒》梁朝偉到底有無假戲真做？湯唯鬆口給出驚人答案 06:312021/06/08 娛樂 逐洞賽︱倫元投顧分析師陳學進 16:492021/06/08 財經 世足資格賽》中華隊15號專打袋鼠 高偉傑攻破澳洲大門 02:432021/06/08 體育 生活熱門新聞 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 獨／30年來最慘！高雄瑞豐夜市7月恐吹熄燈號 - 生活 年輕人車禍送醫竟確診 醫驚：無症狀感染者超多 - 生活 桃園確診13起 足跡全聯、大潤發和大樹藥局 - 生活 國內新冠死亡率居高不下 第一線醫師曝關鍵原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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