6月8日攝影師王士昇空拍仁義潭，蓄水率達43.3％。（王士昇提供／張亦惠嘉縣傳真）

台灣乾旱許久，日前供應嘉義地區民生用水的仁義潭水庫蓄水率僅剩16.8％，近日連續降雨蓄水率上升至43.3％，攝影師王士昇空拍5月29日及6月8日仁義潭的變化，差異一目了然。

5月29日仁義潭蓄水率剩下16.8％、有效蓄水量423萬噸，因連續幾日降雨，6月8日仁義潭蓄水率43.3％ 有效蓄水量1095.08萬噸，有效蓄水量大幅成長672萬噸。

(中時 )