竹科專案篩檢站8日總計有1191名移工篩檢，4人快篩陽性，正在等待PCR採檢結果。竹科專案篩檢站開站4天來，目前總計篩檢4005名移工。因應苗栗電子廠移工群聚染疫而設的竹科專案篩檢站，階段性任務將在9日告一段落，預計5天可篩5000名移工。

市長林智堅表示，他特別感謝所有醫護團隊作為最強大的後盾，新竹市府才完成許多不可能的任務。他也指出，專案篩檢站已運作4天，預計5天篩檢5000移工，盼透過增加篩檢量能，找出潛在確診者並收治治療，阻斷傳播鏈。

(中時 )