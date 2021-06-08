疫情衝擊餐飲業，餐廳、小吃店、攤販紛紛歇業，白米用量大減，雲林縣稻米加工業者、碾米廠業者表示近幾個月來每台斤白米零售價格約25元，並無大幅變動，但營業用白米銷售量減少一半以上，全靠一般家庭零買勉強支撐生意，只能祈求疫情早日趨緩讓買氣回溫。

雲林縣北港鎮為早期雲林沿海地區五穀雜糧集散地，因此鎮內碾米加工廠眾多，上個月起疫情延燒，餐廳、小吃店、攤販因客源減少，白米出貨量也跟著下降，後來疫情警戒第3級發布出現歇業潮，出貨量更是銳減，碾米加工業者叫苦連天。

業者表示，白米價格自去年底至今，一直維持在每台斤25元左右，並未大幅變動，所以價格不是生意變差的因素，主要是在於需求量減少，目前大型餐廳多已歇業，小吃店與攤販只能外帶不能內用，以往每天數百台斤的需求一下子少了一半以上。

業者說，目前都是一般民眾來購買白米，主要是在家煮食，這些顧客都很固定，因為停課加上減少外食，購買量反而增加，不過家庭的食米量並不多，1家5口每個月頂多吃掉24台斤白米，大約花費600元就夠了。

至於未來米價是否會有變動，水林鄉、西螺鎮農會分析，雲林縣1期稻作近日開始採收，8日每百台斤收購價在1010至1020元，較去年同期上揚1成，主要是台南、嘉義因缺水休耕，總產量減少，不過最近連日降雨旱象紓解，2期稻休耕面積可望減少，因此預估後續價格有下探空間。

農民指出，上星期台南、嘉義的1期稻作開盤，因休耕產量減少，價格比去年上漲1成5，雲林的稻價也有1成的漲幅，趁著這波好價格他選擇趕快出貨，因為日後中部與北部的稻米將陸續採收，一旦量多，價格可能會降下來。

(中時 )