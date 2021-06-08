不想旁邊坐人，付錢就可以！赴美民眾大增，長榮、華航相繼增班，更罕見因應民眾社交距離需求，長榮航空稍早宣布，8月底前買台灣地區出發至美加航線單程或來回的經濟艙旅客，可同時再以2~4折價格買空位，確保搭機時旁邊不要坐人。

因應近日大批民眾赴美，長榮航啟動疫後首度大增班，飛洛杉磯從7日起由每周3班增為每周7班，近期更2度調整票價，其中又以商務艙漲幅最大。不過也發現，有買經濟艙機票的民眾，希望旁邊不要坐人，盼拉開社交距離以降低機上感染風險。

長榮航空表示，自6月7日起，凡透過台灣地區旅行社，購買2021年6月8日起至2021年8月31日止的赴美機票，加購第一席額外座位享機票價之4折、加購第二席額外座位享機票價之3折、加購第三席額外座位享機票價之2折，想空幾個位置都行。

不過要注意的是，旅客若為單程機票則額外座位需購買單程，旅客若為來回機票則額外座位亦需要購買來回，但必須透過台灣地區旅行社新購買之機票適用，長榮航空票務櫃檯不適用此優惠，所以買機票時就要先想好，不能到機場才說。

(中時 )