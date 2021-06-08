桃園市政府罕見在疫情說明記者會中直播公開個資協尋「莊季燁」。(蔡依珍攝)

桃園中壢有24歲的居家檢疫者「莊季燁」，自阿拉伯入境後在居檢期間失聯，桃園市政府罕見在疫情說明記者會中直播公開個資，市長鄭文燦也發文拜託大家協尋，發現即打110通知警方。網友紛紛留言高喊「出來面對」，但也要求「生照片」。衛生局則指出最重會開罰115萬。

中壢、86年次的居家檢疫者「莊季燁」，5月27日自阿拉伯入境，要居家檢疫至6月10日晚上24時，但7日即失聯，報警協尋發現他謊報居家檢疫處所，手機也是向女友借，目前行蹤不明、女友也找不到人，桃市府罕見在疫情說明直播記者會中公開姓名和年次等個資，新聞處長詹賀舜喊話呼籲民眾幫尋人。

桃園市長鄭文燦隨即也在臉書發文，「拜託大家一件事，一起幫忙找尋莊季燁！」呼籲大家發現即打110通知警方。網友見狀紛紛要求公布照片，感嘆沒照片怎麼找，甚至有網友揶揄說要靠心電感應或是觀落陰。

桃園市衛生局表示，依《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，居家檢疫者於入境時未詳實填寫資料，可處1萬至15萬元罰鍰，如有擅自外出等其他相關規定，可處10萬至100萬元罰鍰，「莊季燁」違反居家檢疫者規定，在居家檢疫期間擅自外出、又填報不實資料，最重可開罰115萬元。

(中時 )