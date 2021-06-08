員工數高達5萬人的中科園區，因應防疫，8日啟用篩檢站，廠商於科學園區服務網線上預約篩檢。（盧金足攝）

中科篩檢站結合中國醫藥大學附設醫院及園區內金可國際、和大工業、友達光電及及台積電等廠商的經費及器材支援。（盧金足攝）

中科篩檢站先演練篩檢流程與安全動線，事先防範，避免造成傳染風險。（盧金足攝）

國內移工疫情擴大，各科技園區加強防疫警戒，有5萬多名員工的中科園區8日啟用篩檢站接受園區企業線上預約，抗原快篩由企業自費送檢，很多廠商急詢問；台中市府對精密園區豐洲園區和園區外廠商提供自費快篩，有5家廠商預約，員工篩檢近80人，保護稱為護國神山群的園區廠商在疫情中安全營運。

科技部中科篩檢站於8日正式起用，由中科管理局長許茂新、金可國際董事長蔡國洲、和大公司董事長沈國榮共同啟動。

科技部為執行防疫政策，有效控制疫情，積極協助並指導台中科學園區管理局辦理相關園區內員工新冠肺炎篩檢及未來疫苗接揰規畫，建構疫情防護網，讓企業營運不受影響，並使區內員工得到最好的照顧。

中科管理局長許茂新表示，中科篩檢站結合中國醫藥大學附設醫院及園區內金可國際、和大工業、友達光電及台積電等廠商經費及器材支援，協助園區員工進行抗原快篩及PCR採檢，疫苗接種站也正規畫建置中，強化園區從業人員防疫措施，在最短時間內建構疫情防護網。

中科篩檢站目前一組一時段，3小時可篩檢60人次，並可視需要再擴充量能達到每日480人次，採預約篩檢制，由園區企業自費，同一廠商安排同一時段採檢，每時段15分鐘，避免篩檢站現場群聚交叉傳染，篩檢對象為區內具高風險接觸史、活動史或有症狀的員工及其眷屬。

包括台積電、美光、友達、康寧等科技大廠都在中科園區設有廠房，很多廠商馬上熱線詢問，目前園區有5萬多名員工，篩檢站還先演練安全動線，事先防範，避免造成傳染風險。

許茂新、蔡國洲、沈國榮、友達光電李海斌經理及科學園區同業公會中科辦事處長賴明志也於篩檢站啟動前視察演練各項程序，確保醫護人員安全及流程順利。

中科表示，快篩結果為陽性時將現場進行PCR採檢，亦立即通報衛生主管機關進行後續管理措施，中科管理局依科技部的指導及協助，積極配合防疫政策；園區事業若有防疫篩檢需求，可透過中科管理局全球資訊網所建置「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區」，登入科學園區廠商服務網進行線上預約。

台中市府則針對製造業包括精密園區豐洲園區和園區外廠商，提供自費快篩，陸續有多家廠商預約，也感謝磐石會捐贈400多萬行動快篩車和試劑，系統業者提供掃描資訊系統，全力阻斷疫情傳播鏈，維護產業動能。

(中時 )