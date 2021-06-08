金夆食品（油飯伯ㄚ）老闆黃鐙鋒及新北市議員邱烽堯發起在端午節前提供1000顆愛心粽送達雙和醫院為醫護打氣。（邱烽堯提供）

新北市疫情嚴峻，中和區陸續傳出社區群聚感染事件，造成雙和醫護人員工作負荷過重，金夆食品（油飯伯ㄚ）老闆黃鐙鋒及新北市議員邱烽堯發起在端午節前提供1000顆愛心粽送達雙和醫院為醫護打氣。

由雙和醫院副院長張丞圭代表接受這份愛心。邱烽堯表示，中和地區因鄰近萬華，最先成為新冠病毒新北市感染熱區，最前線的雙和醫院醫護人員辛苦和內心壓力，感同身受，醫護同仁經常累到連吃飯都沒時間。

端午節將至，醫護人員因疫情關係，可能都沒辦法跟家人相聚，此適逢佳節倍思親的端午佳節，油飯伯丫黃老闆和烽堯特別贈送1000顆肉粽聊表心意，希望拋磚引玉，邀請大家一起做點有意義的事情吧！」。

黃鐙鋒說，「在中和區經營油飯生意多年，也非常感謝中和鄉親多年來的熱情訂購，今年碰到新冠肺炎疫情嚴重，許多家庭都沒有過端午節的心情，這段期間雙和醫院的醫護人員更是辛苦及壓力巨大，希望用一千顆愛心粽提供一點溫暖，讓愛把疫情給減緩下來。」

(中時 )