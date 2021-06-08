科興製藥商(Sinovac)周二證實，大陸官方已批准對 3 歲以上兒童緊急使用 COVID-19 疫苗，這使中國大陸成為第一個向幼兒提供新冠疫苗注射的國家。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，大陸目前已接種了超過 7.77 億劑疫苗，成功控制住疫情。現在將要把疫苗的接種再降到幼兒。科興的一位發言人說：「最近幾天，科興疫苗被批准用於 3 至 17 年齡層使用。」

但他沒有確認幼兒什麼時候可以開始接種，只表示實際接種時間由官方決定。

發言人補充說，該公司已經完成了科興疫苗在兒童和青少年的早期試驗，而且結果很快會發表在《柳葉刀》(The Lancet，或譯《刺胳針》) 科學雜誌上。

另一款大陸疫苗，也就是國藥疫苗的製作公司表示，他們也已經證明疫苗在兒童中的有效性，但未確認是否獲准使用。

大陸衛生部門官員表示，他們的目標是到今年年底之前，為 14.1 億人口中的 70% 接種疫苗。

雖然世衛組織目前不建議為兒童接種冠狀病毒疫苗，但包括美國、英國、新加坡和歐盟，也已批准輝瑞-BNT疫苗用於 12 歲以下兒童。

大陸周二報告了 33 起新增病例，其中 19 起發生在廣東省南部。

(中時新聞網)