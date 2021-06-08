全台新冠肺炎累計確診人數突破1.1萬人，隔離人數也跟著不斷攀升，台產表示，統計累計至6月7日止，申請防疫保單理賠件數為1392件，自6月以來理賠申請最多、約佔了514件，累計理賠金額達1.34億元；由於隔離者陸續解禁，台產預估，防疫保單本周仍是理賠申請的高峰期。

台產分析，5月中旬雙北疫情大爆發，6月初以來申請理賠的案件，多是這波疫情而被隔離的被保險人，由於理賠申請需要提出隔離通知書等證明，因此，申請理賠的高峰會落在6月初至6月中。

台產去年推出「台灣產物法定傳染病防疫費用保險」，由於只需付500元，收到隔離通知書就可申請理賠10萬元，因而造成搶購熱潮，堪稱是防疫神單，該保單已在今年1月25日下午5點停止收件，當時台產總部、分支據點皆出現排隊人龍。

台產表示，防疫保單估計受理355萬張，比1年總受理的保單量200多萬張高出許多，必須以跨部門人力來支援處理，目前還有約1成的保戶還沒收到保單，因為來不及出單，台產預計6月底前會全部處理完畢。

(中時 )