嘉義市政府為避免群聚感染，決定嘉義市110學年度公立國中新生登記及報到作業，全面採用「線上作業」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為避免群聚感染，決定嘉義市110學年度公立國中新生登記及報到作業，全面採用「線上作業」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

三級警戒持續到6月底，全國各級學校停止到校上課延長到暑假，嘉義市政府為避免群聚感染，決定嘉義市110學年度公立國中新生登記及報到作業，全面採用「線上作業」。

市府教育處表示，國中部分除總量管制學校民生國中訂於11日、12日上午9點到下午4點30分辦理新生線上登記作業外，其他國中將在17日至19日上午9點至下午4點30分辦理新生線上報到作業。

家長只要在登記報到期程時間內，掃描通知單上的QR Code，或至「新生報到入口網」輸入學生身分證字號、出生年月日及家長手機號碼完成報到，便可進入下一步，填寫新生入學資料。

嘉市教育處處長林立生指出，今年嘉義市公立國中8所學校分別為東區5所，西區3所，新生預計分發人數計2596人，國中新生每班編班上限人數為27人，至於110學年度公立國中須總量管制學校為民生國中，由校方審查資格，做出公平排序。

教育處也提醒家長，若分發學校與孩子的戶籍所在地學區學校有疑慮，請與戶籍學校聯繫確認後，再進行報到。而家長若不熟悉線上報到系統操作方式，110學年度新生線上報到入口網已放上操作影片網址提供參考。若學生因家中網路設備或其他問題無法線上登記報到，得電話聯繫新生戶籍學區所在學校協助登記報到相關事宜。

(中時 )