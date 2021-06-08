桃園中壢區一名自阿拉伯入境居家檢疫者，於檢疫期間失聯，由於檢疫者登記假住址，連絡電話還是用女友手機登記，導致目前仍行蹤不明。市長鄭文燦8日晚間急發文，公布失聯檢疫者姓名，拜託民眾協助尋找「莊季燁」。
鄭文燦8日晚間臉書發文表示，中壢區86年次居家檢疫者莊季燁，於今年5月27日自阿拉伯入境，居家檢疫期到6月10日晚上12點才結束，但7日就連絡不上本人。
警方加入協尋後發現，莊姓檢疫者不但登記不實檢疫住所，連手機也是向女友借的，導致現在行蹤不明，女友也找不到人，鄭文燦請民眾能幫忙留意，若發現相關疑似人員即打110通知警方。
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(中時新聞網)
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