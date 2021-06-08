桃議長率過半議員喊話要普篩，揪出隱形傳播鍊。(邱奕勝提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議長邱奕勝8日在臉書嗆聲，疫情大爆發，台灣人民不能只是坐以待斃，喊話政府不該再佛系防疫，應全面主動出擊，要求盡速克服萬難全面普篩，揪出隱形傳播鏈的感染源，達成社區清零目標，獲無黨團結聯盟總召李家興響應，一同高喊：「要普篩、要疫苗！」

桃園市新聞處長詹賀舜對此表示，目前指揮中心尚未決議普篩，雙北市有群聚傳播熱區，因此開放快篩，但是目前桃園尚無熱區，還未到達普篩的必要性，像是這次竹苗移工產生群聚感染，桃竹苗科技帶必須聯防，市府啟動移工預防性篩檢，目的在守住桃園的防線，也讓企業可以持續營運，移工固安計畫，雖然還不到全面普篩，但可以確保外籍移工的防疫安全。他也說市長鄭文燦認為，指揮中心可以就快篩建立指引，同時也可以規畫普篩的條件。

身兼國民黨桃園市黨部主委的邱奕勝，在臉書上秀出「要求全面普篩、揪出感染源、我們要活下去」斗大字眼，表達全民心聲，他沉痛表示，目前疫情大爆發，不能只是坐以待斃，請政府不要再佛系防疫，應全面主動出擊，要求中央立即啟動全面普篩，消滅COVID 19病毒源頭，徹底斷根。

邱奕勝直言，疫情至今仍未緩和，疫情爆發快1個月，8日仍增加219例本土確診、22人染疫死亡，累計已10493例本土確診、死亡共308人，看到這些怵目驚心的數字，心中非常沈痛，有感而發。

「我們需要全面普篩，也要全面施打疫苗！」，邱奕勝表示，中央應以人道為出發點，為了國人的生命、健康，以及各行各業的生計，懇求中央摒棄黨派、藍綠立場，趕快普篩、趕快施打疫苗，恢復全國生活秩序，「人民幸甚、國家幸甚！」

包括市議會副議長李曉鐘、國民黨團總召蘇家明、執行長徐玉樹及無黨團結聯盟總召李家興及兩黨黨團幹部、市議員，多肯定及支持邱的呼籲，期盼中央各項防疫作為，能以民為本，設身處地站在民意的立場，排除技術上的問題，盡快啟動全面社區普篩，找出隱藏在角落的病毒，達到社區清零的目標。

(中時 )