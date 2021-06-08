疫情衝擊下，各縣市都禁止餐飲內用，導致餐廳服務業損失慘重，計程車業者也受到影響，高雄率先媒合餐飲業、計程車建立送餐平台，對此，台北市長柯文哲擬跟進，因應北市物流暴增5倍，將研議把計程車人力協助物流，將儘速訂定法令、保險等配套標準。

受到疫情升溫影響，民眾宅在家，不只外送平台訂單變多，民眾以網路訂購生鮮、日常用品，也導致包裹數量暴增，讓物流大塞車，高雄市日前也宣布「高雄好家載」計程車餐飲外送服務，透過一卡通、8家點餐平台、8家計程車隊逾5000輛小黃加入送餐，透過平台點餐共同防疫創造經濟。

柯文哲表示，原本市場人流很多，本來想發展電商加物流，協助疏散市場人流，結果卻發現電商PChome從5月15日後業績成長5倍，甚至有宅急便停止配送北部低溫包裹服務。

柯文哲表示，這次新冠肺炎危機造成很多行業受打擊，但危機就是轉機，電商物流生意整個上升，目前北市物流需求量成長了5倍，市府明日會再研議，如何把計程車人力挪去幫忙物流，並盡快訂定法令、保險等相關配套，「這是可以思考看看」。

此外，北市府今首次市政會議首次採線上視訊會議方式進行，柯文哲表示，今是第一次視訊的市政會議，未來會再檢討改進，不過因視訊會議是時代潮流，也更方便。

柯文哲也重申，危機就是轉機，在防疫、紓困、轉型的原則下，國家產業與政府運作的方式都必須要轉型才能應付後疫情時代的需要。

(中時 )