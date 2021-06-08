國片《山中森林》因為全台疫情警戒升至第三級停拍，該片導演姜寧沒閒著，他8日受訪表示，趁著停拍整理了已經拍攝的素材，大讚參與演出的王子（邱勝翊）有魅力又有演技，打算為他加戲，「有一場王子和李康生的戲，王子因為受對話感動而痛哭流涕，他真的沒有偶像包袱，一秒落淚痛哭到沒形象，甚至現場化妝師和工作人員都被他情緒感染，女生落淚，男生啜泣」，該場戲原本一次就ok，但王子自我要求高，希望表現能再更好，休息十幾分鐘調整好情緒再上場拍。

導演姜寧透露開拍前要求王子給兩種不同感覺的哭戲，「一種是男兒有淚不輕彈，另一種是毫無保留的情緒宣洩，他兩種都精準到位，他在戲裡有劉德華和謝霆鋒綜合版的感覺，又帥又能演！」而在《山中森林》飾演酒店小姐的李千那，是姜寧打算加戲的另一位演員，「我覺得她很有魅力，我有傳一些拍攝素材，她看了很滿意，我們有討論會多些單人鏡頭」，他透露王子和李千那原本在電影中沒有對到戲，因為疫情停工期間整理素材，讓他重新思考復拍之後，會朝讓兩人對戲的劇情去走。

李千那（左）和金馬影帝李康生在片中有感情戲，前為導演姜寧。（禾力文創提供）

姜寧談到電影停拍這段時間最大的影響，除了場地、器材、服裝造型道具各種費用估計損失500萬，「最擔心演員超過一個月都宅在家，會不會因為少運動變胖不連戲？」，他表示李千那開拍時為戲健身刻意變得很瘦，「萬一恢復正常身材，鏡頭前看起來就會不一樣」，但他也相信演員的專業，即使只能宅在家，還是會保持體態。

(中時 )