周一（7日）是大陸高考（大學入學考試）首日，不料，湖北省教育考試院周二（8日）公布，針對網傳「考生將高考數學題拍照上傳至搜題應用程式一事」，當局已確認涉事學生的身份，決定取消其考試資格，以及各科成績無效。

7日下午，大陸高考數學科目開考，有考生將考題拍照上傳至「小猿搜題」應用程式上，被該程式工作人員發現後截圖舉報。從截圖可見，數學試卷的左上角出現考生名字吳某和座位號24，上方顯示時間為2021年6月7日15時46分，離高考數學結束時間還有1小時14分。

據悉，吳同學來自武漢市黃陂區某中學，已經承認作弊的錯誤行為。當局認定，吳同學攜帶手機進入考場和拍攝試卷的違規事實，監考人員亦存在入場安檢和監考失職問題，除了判罰考生外，涉事監考人員的高考監考資格亦已取消，並將進一步調查其失職行為。

黃陂區招考辦回應此事稱，或因5G信號屏蔽出現漏洞，導致該考生能用手機上傳考題。

(中時 )