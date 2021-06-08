樹德家商線上畢典 ，機器人化身禮賓生遞證書。（校方提供）

樹德家商今天舉辦線上畢典。（校方提供）

由於國內疫情嚴峻，今年畢業生都無法參與實體畢業典禮。高雄樹德家商8日改採線上直播，由樹德家商董事長李福芃及校長陳茂霖共同主持，還出動機器人充當禮賓生，協助遞畢業證書，相當吸睛。雖然沒畢業生到場，仍遮掩不住畢業的離情依依。

畢典中頒發畢業證書與各獎項，都出現一位超級吸睛的遞獎禮賓生，這位禮賓生沒被口罩遮住滿臉笑容，他是樹德資料處理科訓練有素的機器人「小布」，經設定好程式，非常專業執行遞獎禮賓工作。

頒發畢業生各項獎項時，除了市長獎、議長獎等，學校另增特別獎項，而學生3年學習表現非凡，也捧回不少榮耀，因此頒發多位樹德典範學生獎。校長期許學生畢業後都能不辜負學校和師長的期望，在社會上發光、發亮、貢獻所長。

典禮最後由畢業校友獻上創作歌曲「紀錄青春」，配合應屆畢業生在校的學習活動照片，娓娓道盡樹德三年點滴，歌曲影片帶領所有畢業生彷彿重溫一次校園溫馨。

(中時 )