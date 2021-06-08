疫情三級警戒，全民幾乎「宅」在家，推升家用網路需求，凱擘大寬頻統計，自雙北市升級三級警戒後，光纖上網新申辦件數成長高達3.5倍，台灣大寬頻同樣翻倍，其中又以半年短約「防疫專案」最受青睞，成為疫情期間逆勢成長的業務。

凱擘分析，自疫情升溫以來，全台學生改採遠距上課、企業啟動居家辦公，家中上網需求大幅提升，許多民眾為減少外出，改以線上辦理各項服務，帶動凱擘大寬頻網路門市光纖上網申辦量大幅成長，目前也使用較低頻寬之既有用戶，只要將網路數據機關機並重新啟動，就可全面升速上網。

凱擘指出，疫情期間限定的專案詢問度都很高，不僅適用家長開視訊會議、小孩線上學習都順暢，還能掌握即時新聞關心疫情狀況。

中嘉則響應政府紓困案，再度率先推出弱勢減免補貼，鎖定現有低收入老客戶；另開放低收入戶且家中有高中(含)以下學生或18歲以下身心障礙學童同住者，新申辦寬頻服務的全額減免方案，希望透過協助弱勢家庭孩童在疫情期間不致學習中斷。

中嘉也與各地方政府合作，於機上盒隨選視訊服務(VOD)平台提供免費學習課程，目前已有基隆市、新北市等地課程陸續上架，協助家中無電腦設備的學童學習。

(中時 )