友通（2397）董事會通過，為進一步結合友通與羅昇（8374）資源，加速在智慧製造的整合，並增加友通的投資收益，將以每股現金新台幣32元，公開收購股票上市公司羅昇16％股權。目前友通持有羅昇35.2％的股份，在公開收購完成後，持股將增至51％以上。

友通表示，此次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於6月9日，公開收購開始日預計不晚於6月10日。預定對羅昇之最高收購數量為17,970,000股（約羅昇已發行普通股股份總數之16％），最低收購數量為5,612,525股（約羅昇已發行普通股股份總數之5％）。收購截止日期為7月29日，若收購股權比例達最低收購股數，本次公開收購即為成就。

羅昇8日收盤價約27.4％，友通收購價格約32元，溢價比率約16.8％。

佳世達暨友通董事長陳其宏表示，工業4.0在疫情的推波助瀾下加速發展，製造業客戶持續透過工廠自動化來進行數位轉型。友通與羅昇的攜手合作，提升營運技術（OT）軟硬體整合與擴大下游通路，結合集團艦隊成員在資訊技術（IT）與通訊技術（CT）上的優勢，提供製造業數位轉型一站式服務。

智慧工廠是友通三大主力之一，同時也是羅昇深耕多年的市場。透過與羅昇的合作，延伸友通原有的硬體優勢，並提升整體在智慧製造領域的範疇能力。疫情加速製造業的數位轉型，兩家公司在此波殷切的轉型需求下，將持續協力邁進，共創市場新商機。

羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名自動化驅動控制系統、監控系統、傳動系統與流體元件系統等產品品牌，是友通持股35.2％的合併子公司。此次公開收購之目的，除增加友通的投資收益外，亦將加速整體於智慧製造應用的整合，提供更完整的軟硬體服務，滿足製造業客戶一站購足全方位解決方案的需求。

(工商 )