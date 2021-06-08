美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的蛋白質次單位疫苗近日引起討論，專家何美鄉今天列舉此疫苗報告中4項內容，並說此疫苗正參與英國混打疫苗研究，是國際間都拭目以待的疫苗。

中央研究院院士陳培哲近日向媒體表示，台灣高端、聯亞、國光全採用蛋白質次單位疫苗技術，質疑像把雞蛋全放在一個籃子裡，連知名美國生技公司諾瓦瓦克斯所研發蛋白質次單位疫苗至今尚未獲審查認證，台灣的國產疫苗7月絕對不可能通過緊急授權（EUA）。

對此，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天在臉書分享Novavax 5月24日在國際疫苗網路會議中的報告內容。

貼文提到，NVX-CoV2373（疫苗名稱）在英國的3期試驗和南非的2b期的研究數據顯示，是全球第一款疫苗首次證明針對英國變種病毒和南非流行的變種病毒有臨床療效。

貼文也說，疫苗在英國進行的臨床試驗證明，其對原始病毒株的有效性為96.4%，對變種病毒株B.1.1.7/501Y.V1變體為86.3%，整體保護效果為89.7%；而在南非的臨床2b期試驗證明針對南非變種病毒株B.1.1351的保護性是48.6%的療效。

而根據5月出版的新英格蘭醫學雜誌，若僅包含無HIV感染的成年人，NVX-CoV2373有效性為55%至60%，且此疫苗只需攝氏2度至8度的運送溫度即可。

何美鄉透過貼文表示，NVX-CoV2373也是英國正在研究是否可混打的7種疫苗之一，是一款國際間大家都很拭目以待的疫苗。

至於為什麼還未通過美國EUA，何美鄉說，根據公司網站指出是因大量製造有延誤，但她推論，因美國已不缺疫苗，所以美國FDA可能不需要再給任何疫苗EUA。

何美鄉說，EUA是各國視疫情的需求來決定如何授權，不需要就是不需要了，所以她推測，Novavax也可能會等第三期的受試者觀察滿6個月後，直接申請藥證。

(中央社)