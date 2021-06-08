人們時常對自己身體感到羞恥，特別是身材較豐腴、留下疤痕或在其他方面不符合大眾審美觀時。TLC旅遊生活頻道《裸出好身材》顛覆觀眾對美的想像，邀請大尺碼女生挑戰生平最大尺度，一起祼出好身材，強調身體自愛性、全然接納自己，而且要將它視為是非常美好的。

節目由英國知名造型師溫國興主持，他將以獨特的「裸體療法」，讓大尺碼女性重拾自信心，踏上接受自己身體的旅程。這群憂鬱多年的女性，沒有勇氣面對自己的身形，而溫國興一步步從裸體照鏡子開始，改變穿搭習慣，幫助她們正視內心的恐懼，擁抱自己體型和缺陷。

38歲的艾姆與海倫都擁有一個幸福美滿的家居生活，但是他們都因為自己的身形而感覺到孤單與自卑。面對自己日益豐腴的身材，感到無助與沮喪。溫國興的第一步是艾姆與海倫從過去到現在最困難的一步──裸體照鏡子。

她們得在陌生人面前寬衣解帶，照著鏡子仔細端詳自己身材，在這個煎熬的過程中，她們兩人對於自己身體的各個部位都不滿意，艾姆很在意因為生產過3個小孩越來越鬆弛的腹部腰際；海倫則因為接受過多次手術而造成的疤痕凹陷，深深困擾。

從正向反饋中讓參加者發現自己的優點，重拾對身材曲線的自信心。（TLC提供）

溫國興出動了自信女力團，裸身與她們2位面對面，幫助她們兩人了解大眾的觀感和自己的看法很不一樣，艾姆與海倫也從正向反饋中，開始知道欣賞別人，發現自己的優點，並找到不再和自己斤斤計較的理由，重拾對身材曲線的自信心。

為了幫艾姆和海倫，溫國興也發揮自己造型彩妝的專業為她們指點迷津，透過了解他們平時購物的習慣與選購的服裝品項個別指導，幫助他們找到自己身體的線條及優點，並運用了塑身衣與能夠烘托曲線優點的服飾，為她們改變舊的服裝思維。此外，在逐步建構她們自信的步驟中，溫國興也精心安排，要2位女孩檢視自己原生的美。

在「裸體拍攝日」當天，透過造型師的巧手打造，她們逐漸接納自己的鏡中倒影，找到自己的自信，節目最後更為女孩們打造了專屬伸展台，要她們上台走秀，在數千人面前脫個精光，測試她們的自信指數究竟有多高。《裸出好身材》將於6月11日起每週五晚間9點於TLC旅遊生活頻道播出。

(中時 )