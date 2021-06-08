台灣疫情嚴峻、疫苗短缺，目前僅開放第一類至第三類人接種。台北市議員王世堅認為，目前已經取得的疫苗，應該開放讓大家能普遍施打第一劑，以降低重症感染的情況，同時他也呼籲中央和地方政府領導人應該謹言慎行，因為他們隨便一句話，都會動輒得咎。

王世堅8日在政論節目《平論無雙》中表示，基於現在疫情高漲，以及對民眾的公平性，不要讓社會恐慌，他主張應將已經到貨的疫苗讓大家普遍施打第一劑，因為打了第一劑之後，至少有70%的防禦能，萬一不幸感染，也能降低重症。

王世堅認為，莫德納疫苗應該留給最需要的人施打，比如說孕婦，因為AZ不可能留給孕婦打，所以這15萬劑就是留給孕婦打，已經有的疫苗、美日幫助的，應該普遍施打給每個民眾，按照施打的順序，施打第一劑。

王世堅指出，中央政府和地方政府領導人要謹言慎行，他還以今天台北市長柯文哲的發言為例指出，就算確診者數量降到30例，台北也不能單獨解封，北北基共同生活圈，台北不能單獨解封，更何況全國防疫標準要一致，即便台北下降到30例，也不能洋洋自得，更不能單獨解封。

王世堅也說，面對疫情，現在仍不能大意，如果降到30例以下是一個標準，一高興之下，反而會產生疏忽，「所以我希望他們講話要謹慎，集思廣益」，而他也以同台的前台大感染科醫師林氏璧日前提出的意見為例，指林的建議最近才被政府採納，「此時此刻，疫情高漲，應該集思廣益，充分討論，形成政策，而且要謹言慎行，因為你隨便一句話動輒得咎」。

(中時新聞網)