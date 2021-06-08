台鐵2193車次南下區間車8日15時許行經台中市后里往豐原方向，撞上一名突然闖入的37歲林姓女子，傷者受困火車底下，台中市消防局抵達救援，送往童綜合救治。院方表示，傷者意識清楚，右小腿開放性骨折。鐵路警察局台中分局豐原派出所目前進行調查，以釐清事故原因。

台中市消防局指出，今天15時14分獲報，豐原區東北街347號旁鐵軌，一名民眾被壓在火車下方需救援；立即派遣豐原分隊、出動消防車3輛、救護車1輛、人員13名、由小隊長林建興帶隊前往搶救。

救護人員表示，現場為一名女性受困火車底下，意識清楚，右小腿開放性骨折，右腳腳踝以下幾乎被撞爛，協助脫困後已送往童綜合救治。院方指出，傷者意識清醒，但情緒不穩有躁動情況，右小腿開放性骨折，目前已篩檢，等待篩檢結果出來， 再行決定是否入院接受治療。

附近居民說，案發時一直聽到火車鳴笛聲，覺得很奇怪，外出查看就發現火車停在門前鐵軌上，不知意外如何發生。

台鐵豐原火車站長吳俊德表示，該路段為封閉式路段，女子為何闖入，後續將由鐵路警察局台中分局豐原派出所調查處理，以釐清事故原因。

(中時 )