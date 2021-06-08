何超儀（左）飾演來自19世紀清朝天地會的幫派女首領。（852 Films提供）

由「香港搖滾女王」何超儀參與製作、演出的好萊塢規格動作鉅片《Edge of The World 》，時值美國疫情趨緩，六月初甫於全美院線上映，並同步於Apple iTunes上架，就拿下iTunes新片榜冠軍，讓何超儀彷彿吃了定心丸，「相信在電影之路上的努力沒有白費！」

該片由何超儀及夫婿陳子聰創辦的「852 films」聯合監製，集合金球獎視帝強納森萊斯梅爾、《魔戒》多明尼克莫納漢等人共同演出，描述19世紀英國探險家詹姆斯布魯克爵士，帶領馬來西亞土著，反抗英國殖民統治的傳奇史詩。陳子聰說：「這是一個非常好的開始，藉由參與這部片幕後，學習到超寶貴的經驗！」並為接下來陸續投入製作工作的獨立電影和不同題材的好作品，奠定不錯的基礎與信心。

何超儀在片中飾演來自19世紀清朝天地會的幫派女首領，帶領幫眾與大馬土著，一同支持詹姆斯布魯克爵士起義、反抗英國殖民。她在電影中並與男主角有一段過往的情愫埋藏心底，由於主角James Brooke爵士有喝酒的習慣，因此男主角強納森萊斯梅爾會事先把劇本記熟之後，在導演開機前用幾杯黃湯下肚，幫助自己融入角色。

除了《Edge of The World》，何超儀今年還有另外3部西片等著排隊上映和殺青，包括和貝拉索恩合演的獨立奇幻電影《Habit》，目前排定8月在歐洲上映；還有曾獲奧斯卡提名大導麥可費吉斯執導的《Mother’s Tongue》，目前已在香港完成全片拍攝。還有由國際大導盧貝松執導的新片，也正如火如荼地籌備中，這部以香港為背景的全新動作電影，預計將在明年初開拍。

(中時 )