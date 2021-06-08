日本樂團「凡人譜」（flumpool）上月底推出新歌〈距離〉，4名成員山村隆太、阪井一生、尼川元氣、小倉誠司8日接受台灣媒體視訊訪問。他們曾多次來台，也和台灣搖滾天團「五月天」在犀利趴同台演出過，上周日本送給台灣124萬劑AZ疫苗，主唱隆太分享日本人的心聲，「10年前台灣支援日本311大地震，捐贈疫苗是一種感恩的回報，很開心日本人跟台灣人的心越來越靠近」。

隆太表示日本政府在得知台灣缺疫苗後，竟然1、2周內就決定把疫苗送到台灣，「以動作很慢的政府來說真的超快，我們日本人自己也很驚訝」，而他們也尚未接種，因為日本也有年齡限制，之後才會開放65歲下施打。隆太也稱有看到台北101「感謝日本」的投影，還有網路上很多感謝的留言，「我第1次來台灣大約是10年前，明顯感受到日本跟台灣的羈絆越來越深」，疫情結束後最想做的事情就是來台灣，接著分享發現很多台灣美食在日本都可以買得到，包括珍奶、豆花、鼎泰豐等，跟台灣越來越親近的感覺。

4人聊起台灣滔滔不絕，元氣說自己很想念蛋餅、麻辣火鍋、小籠包，還笑喊「蛋餅在日本賣一定會紅啊」，一生則表示每次來台必買「水餃醬料」，他現在吃水餃一定都會沾著吃，相當關心台灣時事的隆太則是近日吃了不少台灣鳳梨，還向團員們解釋先前台灣鳳梨滯銷，日本人熱心挺台的緣由。愛貓人士的誠司則表示，世界上第一間保護貓、流浪貓的貓餐廳，好像就是在台灣發跡，1998年的開始營運的「貓花園」，沒想到20幾年前就有，有機會的話想去看看。曾在台灣long stay的隆太也秀了幾句中文，「好久不見，台灣，我想念大家，我愛你」，自虧太久沒來台，中文大退步。

成員們也表示看了五月天今年2月的演唱會影片後，很羨慕可以全場大合唱，透露現在日本雖然可以舉辦演唱會，但採訪時要戴上口罩，舞台上也會有一條防線，提醒他們不能靠台下觀眾太近，還有不能共用麥克風，晚上的慶功宴也必須取消，而歌迷不只要戴好口罩，還不能尖叫，「所以很難感受到粉絲的心情，以前覺得開演唱會就是想要把歌聲傳達給觀眾」，也提到台灣的歌迷比日本還熱情，所以每次到台灣開唱，他們的情緒都會特別高昂，笑喊「期待能早日辦一場互噴口水也沒關係的演唱會」。

最後，曾罹患「歌唱時功能性發聲障礙」暫停演藝活動的隆太也不忘以自身經驗，勉勵因疫情所苦的朋友們，「生病時不論有多麼痛苦，有時候會想獨處，但也有想要依靠別人的時候，我在那時候有團員、歌迷的支持，很開心可以跟大家在一起。現在雖然1個人的時間比較多，但不要忘記很多人都在你們身邊，可以透過線上聊天，讓孤獨的心情得到撫慰」。「凡人譜」最新單曲〈距離〉已在台與日本同步數位上架。

(中時 )