光寶科（2301）5月營收為135.54億元，是連續第3個月營收持平，年增率約為8％。直得注意的是，光寶在法說會時曾提出第二季營收有機會去年同期成長5～10％的預期，然而就4、5月營收走勢來看，可能缺料影響比預期高致使營收進度不如預期，6月營收能否站上165～170億元的近兩年來高點，則是第二季營收能否達到原先預期的關鍵。

第二季是業界公認包括電源IC、MOSFET、WiFi晶片、音訊晶片、CMOS感測器等各種筆電與桌上型電腦零組件缺貨的最高峰，不過光寶總經理邱森彬在法說會中預期，第二季營運受缺料影響不大，第二季營收不僅可望比首季成長，也有機會比去年同期成長5～10％。以去年第二季營收為418億元來說，相當於第二季營收目標區間將落在440～460億元，換言之，第二季每個月平均營收會落在150億元上下。

而光寶科繼4月營收136.42億元後，5月營收為135.54億元，月減1％、年增8％。受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計今年5月營收為649.14億元，年增17％，其中，光電部門五月份營收占比為21％，受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用、消毒與淨化用UV LED元件需求提升，以及高階Mini LED出貨順暢，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收年增兩成。

雲端及物聯網部門營收占比為27％，雲端運算、網通設備電源管理系統需求穩定以及AI智慧居家設備出貨成長，帶動雲端及物聯網部門營收較去年同期增加，而資訊及消費性電子部門營收占比達52％，遊戲機電源需求成長、雷射多功能事務機種出貨順暢以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市占率提升，帶動資訊及消費性電子部門營收較去年同期成長。

(工商 )