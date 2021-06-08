紐西蘭學者近日新發表的研究報告揭露，毛利族人可能早在7世紀就已經踏足南極洲，創下南極洲首次有人類蹤跡的紀錄。

據紐西蘭新聞網站Newshub今天報導，由紐西蘭皇家研究院（New Zealand Crown Research Institute）附屬「瑪納基惠努瓦土地研究所」（Manaaki Whenua Landcare Research）及納塔胡部落議會（Te R?nanga o Ng?i Tahu）合作籌組，並且由奧塔戈大學（Otago University）保育生物學家（conservation biologist ）威希博士（Dr Priscilla Wehi）領導的一支跨領域研究團隊，近日發表研究成果報告指出，可能早在7世紀，毛利族航海家創下歷史上南極洲首次有人類蹤跡的紀錄。

這支由多名科學家和人文學者組成的跨領域研究團隊，對比文獻、口述歷史，以及有關7世紀毛利族人航海家威特蘭吉奧拉（Hui Te Rangiora）的生平紀錄，進而得出在7世紀曾經有毛利族人踏足南極洲的結論。有關研究報告已於6日刊登於「紐西蘭皇家研究學會期刊」（Journal of the Royal Society of New Zealand）。

報告根據傳說記載指出，威特蘭吉奧拉和他的航海人員當時離開紐西蘭後，曾一路往南長途航行；他們很可能就是首批進入南極洲水域，甚至踏足南極洲陸地的人類。

報告又指出，關於威特蘭吉奧拉的航海事跡，曾經被一名紐西蘭測量師兼民族學家史密斯（Stephenson Percy Smith）於19世紀發表的文獻中提及。

史密斯的文獻提到，威特蘭吉奧拉「遇見可怕的海洋；有居住於如山一般高聳海浪裡的女子，她們的秀麗長髮在水中和海面盪漾；結冰的海裡有皮亞葛（pia，葛屬植物名），還有會騙人的海洋動物，牠們會潛到朦朧、混濁和陽光照不到的黑暗深水中。還有一些像是石頭的東西，它們聳立並穿透天際，盡是光禿一片，寸草不生」。

研究團隊認為，史密斯轉述威特蘭吉奧拉航海見聞的內容，是提到了次南極區域（緊鄰於南極洲的北面）上的動、植物和地理環境；其中所謂水中的「秀麗長髮」，應該就是生長於南冰洋的公牛海帶（bull-kelp）。

威希表示，研究團隊相信，人類踏入南極洲及其海域，是毛利族人的傳統航海活動開始，然後在最近數百年出現歐洲人所領導的航海探險、現代科學探勘和捕魚等。

(中央社)