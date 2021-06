紐西蘭學者近日新發表的研究報告揭露,毛利族人可能早在7世紀就已經踏足南極洲,創下南極洲首次有人類蹤跡的紀錄。

據紐西蘭新聞網站Newshub今天報導,由紐西蘭皇家研究院(New Zealand Crown Research Institute)附屬「瑪納基惠努瓦土地研究所」(Manaaki Whenua Landcare Research)及納塔胡部落議會(Te R?nanga o Ng?i Tahu)合作籌組,並且由奧塔戈大學(Otago University)保育生物學家(conservation biologist )威希博士(Dr Priscilla Wehi)領導的一支跨領域研究團隊,近日發表研究成果報告指出,可能早在7世紀,毛利族航海家創下歷史上南極洲首次有人類蹤跡的紀錄。

這支由多名科學家和人文學者組成的跨領域研究團隊,對比文獻、口述歷史,以及有關7世紀毛利族人航海家威特蘭吉奧拉(Hui Te Rangiora)的生平紀錄,進而得出在7世紀曾經有毛利族人踏足南極洲的結論。有關研究報告已於6日刊登於「紐西蘭皇家研究學會期刊」(Journal of the Royal Society of New Zealand)。

報告根據傳說記載指出,威特蘭吉奧拉和他的航海人員當時離開紐西蘭後,曾一路往南長途航行;他們很可能就是首批進入南極洲水域,甚至踏足南極洲陸地的人類。

報告又指出,關於威特蘭吉奧拉的航海事跡,曾經被一名紐西蘭測量師兼民族學家史密斯(Stephenson Percy Smith)於19世紀發表的文獻中提及。

史密斯的文獻提到,威特蘭吉奧拉「遇見可怕的海洋;有居住於如山一般高聳海浪裡的女子,她們的秀麗長髮在水中和海面盪漾;結冰的海裡有皮亞葛(pia,葛屬植物名),還有會騙人的海洋動物,牠們會潛到朦朧、混濁和陽光照不到的黑暗深水中。還有一些像是石頭的東西,它們聳立並穿透天際,盡是光禿一片,寸草不生」。

研究團隊認為,史密斯轉述威特蘭吉奧拉航海見聞的內容,是提到了次南極區域(緊鄰於南極洲的北面)上的動、植物和地理環境;其中所謂水中的「秀麗長髮」,應該就是生長於南冰洋的公牛海帶(bull-kelp)。

威希表示,研究團隊相信,人類踏入南極洲及其海域,是毛利族人的傳統航海活動開始,然後在最近數百年出現歐洲人所領導的航海探險、現代科學探勘和捕魚等。

(中央社)