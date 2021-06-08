苗栗竹南科學園區移工染疫持續擴大，危及台灣「護國神山」電子業甚至全球半導體供應鏈；來勢洶洶的移工群聚疫情，蓋方艙醫院此其時也！不過台灣民眾對方艙醫院誤解不少，甚至誤以為方艙醫院是「集中營」、「停屍間」的同義詞。

事實上，去年4月新加坡發生移工群聚感染，當時就啟用了樟宜展覽中心、2艘郵輪及軍營等打造4000個床位，以應付大批新冠病患；此外去年3月西班牙首都馬德里會展中心、今年1月英國倫敦艾格色中心也改造成臨時醫院，各設有5500個和8萬個牀位，有效利用醫護人力、分流分級治療輕症患者。

方艙醫院何時蓋、怎麼蓋，其實大陸1年半前就寫好搭建指南。日前一場兩岸線上座談會，江蘇專家小組表示，去年2月花了15天寫好54頁、11個章節的《公共衛生事件下體育館應急改造為臨時醫療中心設計指南》，還附了3個案例；又有上海專家花1個月編好《方艙醫院感染控制手冊》，醫護人員人手1冊，現場有條不紊，明顯改善武漢病例激增和醫療擠兌的情況。

江蘇專家小組指出，他們發現，體育場內部空曠、多通道、多分區且交通便捷的特色，相當適合改成應急收治中心，成本小且時間短，「我們有把握：根據我們的指南，1周就可以蓋好；最重要的是，還可以改回去當體育館！」

有人認為，方艙醫院不就是找個體育館，把床放進去嗎？大通鋪式的方艙醫院，氣流互通，不正是染病的溫床嗎？事實上，《設計指南》裡，方艙醫院首先要嚴格劃出「三區（清潔區、半汙染區、汙染區）兩通道（醫護通道、患者通道）」，清潔區是醫護休息區，半汙染區是醫護工作區，汙染區是患者收治區，三區之間要有緩衝間，醫護一定要更衣、沐浴、換鞋、洗手，才能從半汙染區進入清潔區。患者若轉重症，有獨立轉出通道。

水和空氣專章討論。水的部分，各區獨立給水、排除汙廢水；空調的部分，各區獨立設置「新風」通風系統，排風、送風的壓差和風量都有規定，確保氣流由清潔區往半汙染區、再往汙染區流動，半汙染區保持負壓，清潔區保持正壓，照顧病患的同時也保障醫護。

(旺報 )