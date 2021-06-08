中國大陸接種新冠疫苗如火如荼，不肖份子也開始利用打疫苗來行騙。近日多名大陸網友反映，收到了自稱是疫苗接種護士的簡訊，內容為：「我是為你接種疫苗的護士，你像極了我的初戀，試著交往下。」對此，中共公安部刑偵局發布提醒：「別做夢了，這是詐騙訊息」，一旦加了好友之後，騙子就會誘導受害人填寫銀行卡、密碼等資訊，從而實施詐騙。

詐騙手法一，有騙子會冒充疾控中心／散發「接種新冠疫苗預約」短信，其中包含引誘性連結，套取用戶個人資訊。

詐騙手法二，騙子會在社交群組冒充老師、親友、同事等熟人，發佈疫苗收費通知、二維碼等。

詐騙手法三，騙子假冒疫情防控中心、衛健委致電受害人，再以各種名頭給受害人扣上「涉嫌新冠疫苗違法犯罪」的帽子。然後，主動將受害人的電話轉接至所謂的「公安局」，其實是騙子互通的內線。最終，對方會以「清查資金」誘導受害人轉帳。

(中時 )