美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一暗示，美國將與台灣重啟貿易投資談判，至於談判的時程與是否可能朝向發展為全面雙邊貿協定為目標等細節，則未進一步說明。

布林肯是在出席眾院外交事務委員會一場線上聽證會時做以上表示。他指出，「這個問題我應該要轉給美國貿易代表戴琪，但就我所知，美國與台灣正在或即將就某種型式的架構協議進行對話，這類談判是應該要展開了。」

外電同時報導，美台若達成貿易投資協議很可能激怒中國北京政府，後者宣稱台灣為中國的一省。

關於布林肯的說法，美國貿易代表署發言人回應指出，「美國深信持續強化與台灣的雙邊貿易關係至為重要，不過目前而言我們仍未有進行對談的消息可以向外界公告。」

美國智庫馬歇爾基金會台灣問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「布林肯的評論是一個信號，代表華府可能與台灣展開自歐巴馬政府就已擱置的貿易投資架構協定(TIFA)的談判。」

葛來儀還說，拜登政府高層樂見戴琪與臺灣展開TIFA談判，台灣也希望盡快重啟談判，不過拜登政府可能還未決定是否更進一步與台灣洽談雙邊貿易協定。

台灣是美國半導體的主要供應國，去年台灣銷往美國的晶片總額達70億美元，其他電腦與電信設備的出口總額則達200億美元。

拜登政府已將確保關鍵科技供應鏈為優先施政重點，特別是中國在製造業占據主導地位，與台灣洽談TIFA有助於達成上述施政目標。

台灣駐美代表蕭美琴指出，「我們希望就供應鏈安全與科技議題進行磋商，盡快展開談判是相當重要的一環。」

去年為了激勵川普政府重啟談判，台灣當局放寬美國牛肉與豬肉的進口規定，擱置美國農夫使用瘦肉精的爭議。

美國與台灣於1994年簽署第一份TIFA，之後不定時展開談判，過去27年以來共進行10回合的談判，最後一次是2016年的10月。

(工商 )