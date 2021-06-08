中小企業放款2021年加速衝！金管會銀行局副局長黃光熙8日公布最新統計，截至2021年4月底止，國銀對中小企業放款餘額首度破8兆，達新臺幣8兆44億元，較上月底增加385.97億元，累計前四月放款1,920.38億元，已達成全年目標的64％。

金管會訂定2021年全年國銀對中小企業放款目標為3,000億元，首季就已達標五成，而前四個月更逾六成，銀行局統計，今年以來對中小企業放款最積極、新增放款金額最多的前五大銀行分別為：華南銀的226.6億元、國泰世華銀行的192.5億元、中信銀的188.69億元、合庫銀行的174.6億元及永豐銀行的173.47億元。

黃光熙指出，今年4月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.39％，占民營企業放款餘額比率為69.30％，分別較上月底之比率增加0.26及0.24個百分點；另今年4月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.34％，與上月底相同。

金管會推動國銀加強辦理中小企業放款，每年都訂有目標，2021年進入第16期，目標與去年相同，皆是單年增加3千億元放款，但在疫情的衝擊下，2020年國銀新增中小企業放款量9,144.88億元，超額達成目標304.83％，市場預估，今年疫情大爆發，政府也再度祭出紓困4.0，中小企業放款預計會再衝高。

銀行局統計，2020年底國銀中小企業放款餘額就已衝上7兆8,124億元，占國銀全體企金放款的67.02％，占民營企業放款的69.08％，中小企業放款金額增加前五大銀行清一色為公股行庫，分別為合庫、一銀、台企銀、土銀、華銀。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )