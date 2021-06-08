前高雄市長韓國瑜，今天發文表示，在新冠疫情影響下，全台陷入近20年來最嚴重的一次血荒，不少民眾因為擔心染疫而不敢前往捐血，導致全台許多醫療院所都面臨到血液庫存告急的緊迫問題。現在為因應目前三級警戒，他廣邀各位好朋友，在力有所及的情況下去捐血，他也表示，自己今天到捐血站去捐血了。

在新冠疫情影響下，全台陷入近20年來最嚴重的一次血荒，不少民眾因為擔心染疫而不敢前往捐血，但同時，各大醫療機構除了必須投注大量人力、物力來面對這波又急又凶的本土疫情，其實院內還有許多其他患者也同時需要照護。現在全台許多醫療院所都面臨到血液庫存告急的緊迫問題。

韓國瑜說，為因應目前三級警戒，各大捐血點都特別加強了防疫措施，包括管控室內人數、全面實聯制、加強問診與消毒作業等等，民眾只要戴好口罩、配合現場醫療人員的指示，回家後趕緊洗手、更衣，確實做好個人防護動作，都可以前往捐血。

在疫情日趨嚴峻的此刻，許多第一線的醫護人員身心俱疲，並且深陷日夜打仗卻缺乏資源的困境。韓國瑜並廣邀各界人士，一起在力有所及的情況下，挽起衣袖捐出熱血，同時給辛苦的醫護人員更多的支持和鼓勵，匯聚成更大的力量，能救助到更多需要的人，保住更多珍貴的生命。

前高雄市長韓國瑜，8日PO出捐血照。(圖/摘自韓國瑜 臉書)

(中時新聞網)