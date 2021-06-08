本土疫情延燒，全國提升新冠疫情警戒標準至第三級，為確保農友繳交公糧稻穀權利，並因應國內防疫安全，農委會農糧署輔導公糧業者執行相關防疫措施，保障農友健康與安全。

農糧署表示，今年第1期稻作已陸續收穫，考量公糧經收現場人潮較為密集，及國內出現感染源不明的本土病例，導致社區感染風險增加，為防範發生社區傳播，依第三級警戒營業場所及公共場域規範，農糧署將輔導公糧業者進行人流管制、體溫量測、手部消毒等防疫措施，並落實實聯制規定，及預先規劃分散繳穀人流，如採預約收購、排定分區域收購時程等方式，減少繳穀農友排隊等候。

農民可事先預約繳穀時間，依約定時間繳交稻穀，以分散人流。

農糧署建議，水稻可於成熟時再收穫，避免青(搶)割集中收穫情形，以利分散繳穀人流；另成熟稻穀品質佳、水分含量低，折算乾穀重量多，農民可獲得最大收益。農糧署也已建立公糧濕穀調運作業模式，預先規劃濕穀調運，以有效運用全國烘乾能量及倉容，提高公糧濕穀收購效率。

農糧提醒，農民於繳穀時仍須留意全程配戴口罩、保持社交距離等防疫規範，並依照經收地點人員指示，落實體溫測量及實聯制登記等措施，依序辦理繳穀作業。

(中時 )