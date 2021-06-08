台師大心測中心今天晚間公布今年國中會考「各科等級加標示與答對題數對照表」。（林志成攝）

台師大心測中心今天晚間公布今年國中教育會考「各科等級加標示與答對題數對照表」，跟往年比較，各科取得A（精熟）或B（基礎）成績，得對題數跟往年差不多。台師大心測中心副主任曾芬蘭說，明年國中會考依新課綱命題，題目會減少，但難易度不變。

今年國中會考各科題目數，國文科48題選擇題、社會科63題選擇題、自然科54題選擇題、英語科41題閱讀題及21題聽力題、數學科選擇題26題及2題非選擇題。

根據今年的「各科等級加標示與答對題數對照表」，各科要得A＋＋，國文科要答對46題以上、社會科答對59題以上、自然科要答對52題以上。此外，英語科若選擇題41題全對、聽力答對19題以上，數學科若選擇題全部、非選擇題得4分以上（滿分6分），也都可以得A＋＋。

曾芬蘭說，今年台師大心測中心公布的國中教育會考「各科等級加標示與答對題數對照表」有兩份，一份是正式考試、另一份是補考，不過兩份的數據呈現出來是一模一樣。

曾芬蘭表示，今年各科得A要答對的題數，跟去年比變動增減0至2題，譬如今年國文要得A要答對42題，比去年的40題多2題；自然科要得A，今年要答對48題，比去年47題多1題。此外，去年會考英文科沒有考聽力，今年則有考聽力，有點不同。

曾芬蘭說，今年是就課綱考生最後一屆，明年國中會考將依據新課綱命題，會有許多敘述較長的生活化考題，因此各科總題數會略減，但難易度仍維持在「難易適中」。

(中時 )